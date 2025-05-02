Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi ve Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki konteynerlerde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini su basmaması için mazgalları temizlemeye çalıştı.

Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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