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        Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:33
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        Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
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        Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Öğle saatlerinde kent merkezinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.

        Malatya-Elazığ kara yolunun Çöşnük Kavşağı ile Çamurlu TOKİ yol ayrımında oluşan​​​​​​​ su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi.

        Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi ve Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki konteynerlerde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini su basmaması için mazgalları temizlemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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