Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Malatya'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Öğle saatlerinde kent merkezinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini doluya bıraktı.
Malatya-Elazığ kara yolunun Çöşnük Kavşağı ile Çamurlu TOKİ yol ayrımında oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü ilerledi.
Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi ve Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki konteynerlerde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini su basmaması için mazgalları temizlemeye çalıştı.
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