Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde narkotik dedektör köpekle arama yaptı.
Aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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