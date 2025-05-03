Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 23:19 Güncelleme: 03.05.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde narkotik dedektör köpekle arama yaptı.

        Aramada, aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        KKTC'de Cumhuriyet Yerleşkesi açıldı! Erdoğan: Türkiye ve KKTC kader ortağı
        Dörtnala şampiyonluğa!
        Dörtnala şampiyonluğa!
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Yılmaz'dan terörsüz Türkiye mesajı
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Zelenskiy: Garanti veremeyiz
        Zelenskiy: Garanti veremeyiz
        "Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı"
        "Üç gün üç gece oynansa, Galatasaray yine kazanırdı"
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        En iyi görüşme...
        En iyi görüşme...
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        3 kişinin silahından çıkan kurşunla öldü! Savcıdan Poyraz için dikkat çeken ceza talebi!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        2. Lig'de şampiyonlar belli oldu!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        "Osimhen'e 'Bize gel' diyebilirdim!"
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm

        Benzer Haberler

        Malatya'da tünelin duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Malatya'da tünelin duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Malatya'da, duvara çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı
        Malatya'da, duvara çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı
        Beşiktaş Başkanı Adalı Malatya'da down sendromlu ve yetim çocuklara yardım...
        Beşiktaş Başkanı Adalı Malatya'da down sendromlu ve yetim çocuklara yardım...
        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, 4. Tarım Şurası'nı değerlendirdi
        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Özcan, 4. Tarım Şurası'nı değerlendirdi
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak etkili oldu
        Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
        Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu