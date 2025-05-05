Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Minik öğrenciler atık yağlardan sabun üretti

        YETER ERDİNE - Malatya'da ilkokul öğrencileri, atık yağlardan sabun üreterek hem bilimsel çalışmalara ilk adımlarını atıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minik öğrenciler atık yağlardan sabun üretti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YETER ERDİNE - Malatya'da ilkokul öğrencileri, atık yağlardan sabun üreterek hem bilimsel çalışmalara ilk adımlarını atıyor hem de geri dönüşüme katkı sağlıyor.

        Abdülkadir Eriş İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmenleri Özgül Almasulu, Şeyma Cengiz Yücel ve İnci Fidan, Kasım 2024'te Harezmi Eğitim Modeli kapsamında bir seminere katıldı.

        Bu seminerin ardından öğrencilerle proje hazırlayan öğretmenler, velilerin de desteğiyle geri dönüşüm temelli sabun üretimi çalışmasını hayata geçirdi.

        Özgül Almasulu, AA muhabirine, minik öğrencilerle atık yağları toplayarak sabun ürettiklerini söyledi.

        Öğrencilerin projeyi çok sevdiğini belirten Almasulu, "Okulumuzda hijyen projesi kapsamında sabunun nasıl yapıldığını araştırdık. Atık yağları toplayarak sabun üretimine karar verdik. Ana maddesi kostik ve arıtılmış su olan sabunu üretirken adeta kimyager gibi çalıştık." dedi.

        6 litre atık yağ, 800 gram kostik ve 1,8 litre su kullanarak ilk katı sabunlarını ürettiklerini, ardından da atık sabunlardan sıvı sabun üretimine geçtiklerini dile getiren Almasulu, sıvı sabunları maden suyu şişelerine koyduklarını ve pompaları monte ederek kullanıma hazır hale getirdiklerini anlattı.

        Ekim 2025'te İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST'e başvurduklarını ve başvurularının kabul edildiğini belirten Almasulu, şunları söyledi:

        "Öğrencilerimiz henüz 6,5-8 yaş arasında. Onlara kostik maddesinin tehlikelerini anlattık. Şu an bu maddeyi tanıyor olmaları bile çok kıymetli. Sabunu nasıl ürettiklerini biliyorlar artık, bu da onların öz güvenini artırdı. Minik minik kimyagerlerim, matematikçilerim, tasarımcılarım oldu."

        Deprem sonrası TEKNOFEST'te ilkokul düzeyine de alan açılmasının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirten Almasulu, "Bizim de bu sürece dahil edilmemiz, yaşadığımız acıların ardından moral kaynağı oldu. Kendi adıma çok mutluyum." dedi.

        Öğretmen Şeyma Cengiz Yücel de çocuklara kimyasal maddeleri öğretirken çizgi filmler ve animasyonlardan faydalandıklarını, proje kapsamında öğrencilerle logo tasarımı yaptıklarını belirtti.

        Yücel, "Robotik kodlama bile yaptık. Özellikle depremden etkilenen çocuklar için bu çalışmaları eğlenceli hale getirmek çok önemliydi. Ortaya çıkardıkları ürünleri görünce yaşadıkları heyecan her şeye değdi." ifadesini kullandı.

        - "Okulda kendi yaptığımız sabunları kullanıyoruz "

        Yücel, okulda öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi yaptıkları sabunları kullandıklarını belirterek, "Çocuklarla birlikte hepimiz, tüm öğretmenler, okulda kendi yaptığımız sabunları kullanıyoruz. Herkese vermeye çalışıyoruz. Dönem sonunda bir sergi ve kermes açarak tüm okul velilerine de sunmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Projede görev alan öğretmenlerden İnci Fidan ise geri dönüşüm bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, evdeki su bidonlarını keserek ve iple sararak sabunlar için sepetler hazırladıklarını anlattı.

        Öğrencilerden 8 yaşındaki Aysima Yücel de evdeki atık yağları süzüp sabun yaptıklarını ve bu süreçte çok eğlendiklerini söyledi.

        İkinci sınıf öğrencisi Kaan Koç ise sabunun kuruyup kullanıma hazır hale gelmesini büyük bir heyecanla beklediğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi

        Benzer Haberler

        Malatya'da "Ortaokullar Arası 8. Sınıf Matematik Yarışması" düzenlendi
        Malatya'da "Ortaokullar Arası 8. Sınıf Matematik Yarışması" düzenlendi
        Malatya'da traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Malatya'da traktöre çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Malatyalı öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında birin...
        Malatyalı öğrenciler, TEKNOFEST KKTC'de turizm teknolojileri alanında birin...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da deprem konutlarını in...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'da deprem konutlarını in...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıya tutuklama
        Malatya'da tünelin duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        Malatya'da tünelin duvarına çarpan tırın sürücüsü yaralandı