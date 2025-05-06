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        Malatya'da okul sporları basketbol grup müsabakaları başladı

        –Malatya'da Okul Sporları Küçük Erkek ve Kız Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:27 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:31
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        Malatya'da okul sporları basketbol grup müsabakaları başladı
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        –Malatya'da Okul Sporları Küçük Erkek ve Kız Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları başladı.

        Tecde Spor Salonlarında başlayan müsabakalara Kayseri, Mersin, Van, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Erzincan, Tunceli, Sivas, Batman ve Şırnak’tan erkeklerde 7, kızlarda ise 8 okul takımı katıldı.

        Şampiyona sonunda dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonası finaline gidecekler.

        Bugün başlayan müsabakalar 9 Mayıs'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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