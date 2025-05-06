Malatya'da okul sporları basketbol grup müsabakaları başladı
–Malatya'da Okul Sporları Küçük Erkek ve Kız Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları başladı.
–Malatya'da Okul Sporları Küçük Erkek ve Kız Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları başladı.
Tecde Spor Salonlarında başlayan müsabakalara Kayseri, Mersin, Van, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Erzincan, Tunceli, Sivas, Batman ve Şırnak’tan erkeklerde 7, kızlarda ise 8 okul takımı katıldı.
Şampiyona sonunda dereceye giren takımlar Türkiye Şampiyonası finaline gidecekler.
Bugün başlayan müsabakalar 9 Mayıs'ta sona erecek.
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