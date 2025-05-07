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        Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:21
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        Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        İ.İ. yönetimindeki 44 ACM 602 plakalı beton mikseri, Fırat Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Mehmet Karabulut'a (79) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Karabulut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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