Malatya'da beton mikserinin çarptığı kişi öldü
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde beton mikserinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İ.İ. yönetimindeki 44 ACM 602 plakalı beton mikseri, Fırat Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hacı Mehmet Karabulut'a (79) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Karabulut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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