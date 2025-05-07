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        Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da başladı

        Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 22:11 Güncelleme: 07.05.2025 - 22:11
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        Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da başladı
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        Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

        İnönü Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversitenin 50. yıl kutlamaları kapsamında Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunlarına ikinci kez ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Oyunlara 10 ilden sporcuların katıldığını bildiren Akpolat, "Çevre illerden 128 sporcumuz, Malatya'dan ise yaklaşık 200 sporcumuzun katılımıyla çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu katılımın sporun birleştirici gücünü, dostluk ve dayanışma ruhunun en güzel örneği olduğunu düşünüyorum. Atletizm, bocce, masa tenisi ile futbol branşlarında yapılacak müsabakalarda sporcularımızın azmi, kararlılığı, centilmenliği bizlere gerçek spor ruhunun ne olduğunu gösterecek." diye konuştu.

        Akpolat, 50. yıllarını kutladıkları bu dönemde sağlık, fen, sosyal bilimlerdeki akademik başarılar kadar kültür ve sanat etkinliklerine de önem verdiklerini belirtti.

        TÖSSED Özel Olimpiyatlar Türkiye Başkan Yardımcısı Tamer Oyguç ise çok güzel bir açılış yapıldığını, halk oyunları ekibinin gösterisine sporcuların da eşlik ettiğini belirtti.

        Başkanları Dilek Sabancı'nın sevgi ve saygılarını da beraberlerinde getirdiklerini aktaran Oyguç, şöyle devam etti:

        "Kendisi burada olmayı çok istiyordu ancak gelemedi. Bizler onu temsilen burada bulunuyoruz. İnönü Üniversitesinin de 50. yılını kutluyorum. Bizler burada sporun kaynaştırıcı gücünü bir araya getirirken Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak sporun gücüyle engelleri aşmaya, her bir bireyin potansiyelini keşfetmesine olanak sağlamaya çalışıyoruz."

        Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Betül Akyol da selamlama konuşması yaptı.

        Programda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışan, Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Murat Ağca ile İletişim Direktörü Ebru Çıdal katıldı.

        Bugün başlayan etkinlik yarın oynanan müsabakaların ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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