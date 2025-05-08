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        Malatya'da iş insanından öğrencilere forma hediyesi

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir iş insanı Atmalılar ilk ve ortaokulunda eğitim gören öğrencilere tuttukları takımların formasını hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:49
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        Malatya'da iş insanından öğrencilere forma hediyesi
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir iş insanı Atmalılar ilk ve ortaokulunda eğitim gören öğrencilere tuttukları takımların formasını hediye etti.

        İş insanı Zeynep Özge Polat, babasının yapımına destek verdiğini Atmalılar ilk ve ortaokulunu ziyaret etti.

        Öğrencilerin isteği üzerine forma sözü veren Polat, forma temin ederek öğrencilere dağıttı.

        Öğrenciler de kendilerine forma hediye eden Polat'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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