Malatya'da iş insanından öğrencilere forma hediyesi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir iş insanı Atmalılar ilk ve ortaokulunda eğitim gören öğrencilere tuttukları takımların formasını hediye etti.

İş insanı Zeynep Özge Polat, babasının yapımına destek verdiğini Atmalılar ilk ve ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerin isteği üzerine forma sözü veren Polat, forma temin ederek öğrencilere dağıttı.

Öğrenciler de kendilerine forma hediye eden Polat'a teşekkür etti.