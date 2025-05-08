Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da sona erdi
Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları sona erdi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları sona erdi.
Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde dün başlayan oyunlaa 300 sporcu katıldı.
Üniversitesi kampüsündeki spor tesislerinde gerçekleştirilen oyunlarda özel sporcular, atletizm, karma basketbol, bocce, masa tenisi ve karma futbol branşlarında mücadele etti.
Yarışmaların sonunda dereceye girenlere madalya verildi.
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