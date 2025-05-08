Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da sona erdi

Üniversitesi kampüsündeki spor tesislerinde gerçekleştirilen oyunlarda özel sporcular, atletizm, karma basketbol, bocce, masa tenisi ve karma futbol branşlarında mücadele etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları sona erdi.

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