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        Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da sona erdi

        Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:20 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:20
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        Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları Malatya'da sona erdi
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        Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Doğu Anadolu Bölge Oyunları sona erdi.

        Malatya'da İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde dün başlayan oyunlaa 300 sporcu katıldı.

        Üniversitesi kampüsündeki spor tesislerinde gerçekleştirilen oyunlarda özel sporcular, atletizm, karma basketbol, bocce, masa tenisi ve karma futbol branşlarında mücadele etti.

        Yarışmaların sonunda dereceye girenlere madalya verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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