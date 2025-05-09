TSKB Genel Müdürü Bilgiç, Malatya'da sanayicilerle bir araya geldi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgiç, beraberinde TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ozan Uyar ve İş Bankası Malatya Şube Müdürü Verda Kadıoğlu ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Ziyarette, Malatya sanayisi, şirketlerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklar ve yeşil dönüşüme yönelik destekler üzerine istişarelerde bulunuldu.
TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, banka olarak destek verdikleri alanların, iklim değişikliğiyle mücadele, düşük karbon ekonomisine geçiş, nitelikli insan kaynağının korunması ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.
Sadıkoğlu, TSKB'nin Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına pozitif yaklaşımda bulunması gerektiğini belirterek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin kente büyük zarar verdiğinin hatırlattı.
Kentteki sanayinin gelişime açık olduğuna işaret eden Sadıkoğlu, "Bu gelişim elbette finansal desteklerle olacak. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın, sanayi kuruluşlarına sağladığı desteği önemsiyoruz. Malatya'ya pozitif ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca 2026 yılında tamamen uygulanmaya başlanacak Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi, özellikle AB ülkelerine ihracat yapan firmalarımızı yakından ilgilendiriyor. Üretim sahalarını Yeşil Mutabakata hazırlayan ihracatçı üyelerimize daha kapsamlı desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.