TSKB Genel Müdürü Bilgiç, Malatya'da sanayicilerle bir araya geldi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Murat Bilgiç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgiç, beraberinde TSKB Genel Müdür Yardımcısı Ozan Uyar ve İş Bankası Malatya Şube Müdürü Verda Kadıoğlu ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, Malatya sanayisi, şirketlerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklar ve yeşil dönüşüme yönelik destekler üzerine istişarelerde bulunuldu.

TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, banka olarak destek verdikleri alanların, iklim değişikliğiyle mücadele, düşük karbon ekonomisine geçiş, nitelikli insan kaynağının korunması ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, TSKB'nin Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına pozitif yaklaşımda bulunması gerektiğini belirterek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin kente büyük zarar verdiğinin hatırlattı.