Malatya Bahçebaşı'nda inşa edilen 11 bin deprem konutunda sona gelindi

OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da, Orduzu Göleti çevresinde inşa edilen 11 bin konutta sona gelindi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından afetzedeler için inşa edilen deprem konutları kent genelinde yükseliyor.

Orduzu Göleti çevresinde Bahçebaşı bölgesinde 11 bin hak sahibine teslim edilecek konutların yapımı da sürüyor.

- "Final aşamasındayız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AA muhabirine, kentin 6 Şubat 2023'teki depremlerden büyük ölçüde etkilendiğini anımsattı.

Depremlerden sonra tüm kurumların çalışmalara devam ettiğini belirten Er, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin, bakanlarımızın çok yoğun katkılarıyla biz de yerelde elimizden gelen gayreti gösterdik. Malatya'da 80 bin hak sahibi var. Malatya'nın birçok bölgesinde inşaatlar yükseliyor. 78 etapta deprem konutları yükseliyor. Sadece kırsalda 970 lokasyonda inşaatlarımız var. Bu inşaatları gezelim deseniz 1 ayınızı alır.