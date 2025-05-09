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        Malatya'da okul sporları basketbol müsabakaları sona erdi

        Malatya'da Okul Sporları Küçük Erkek ve Kız Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:57 Güncelleme: 09.05.2025 - 17:38
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        Malatya'da okul sporları basketbol müsabakaları sona erdi
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        Malatya'da Okul Sporları Küçük Erkek ve Kız Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen müsabakalar, Malatya Merkez ve Tecde Spor salonlarında oynandı.

        Oyunlara Kayseri, Mersin, Van, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Erzincan, Tunceli, Sivas, Batman ve Şırnak'tan erkeklerde 7, kızlarda 8 takım katıldı.

        Erkeklerde Mersin Özel Toros Ortaokulu ve Kayseri Ted Koleji Ortaokulu, kızlardaysa Kayseri Vali Selahattin Çakmakoğlu Orta Okulu ve Gaziantep Olcay Külah Ortaokulu birinciliği kazandı.

        Şampiyon takımlar 12-16 Haziran tarihlerinde Isparta'da yapılacak Türkiye şampiyonası finaline katılacak.

        Dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgeleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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