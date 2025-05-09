Malatya'da okul sporları basketbol müsabakaları sona erdi
Malatya'da Okul Sporları Küçük Erkek ve Kız Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları sona erdi.
Malatya'da Okul Sporları Küçük Erkek ve Kız Basketbol Yarı Final Grup Müsabakaları sona erdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen müsabakalar, Malatya Merkez ve Tecde Spor salonlarında oynandı.
Oyunlara Kayseri, Mersin, Van, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Erzincan, Tunceli, Sivas, Batman ve Şırnak'tan erkeklerde 7, kızlarda 8 takım katıldı.
Erkeklerde Mersin Özel Toros Ortaokulu ve Kayseri Ted Koleji Ortaokulu, kızlardaysa Kayseri Vali Selahattin Çakmakoğlu Orta Okulu ve Gaziantep Olcay Külah Ortaokulu birinciliği kazandı.
Şampiyon takımlar 12-16 Haziran tarihlerinde Isparta'da yapılacak Türkiye şampiyonası finaline katılacak.
Dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgeleri verildi.
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