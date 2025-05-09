Malatya'da okul sporları basketbol müsabakaları sona erdi

Erkeklerde Mersin Özel Toros Ortaokulu ve Kayseri Ted Koleji Ortaokulu, kızlardaysa Kayseri Vali Selahattin Çakmakoğlu Orta Okulu ve Gaziantep Olcay Külah Ortaokulu birinciliği kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen müsabakalar, Malatya Merkez ve Tecde Spor salonlarında oynandı.

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