Doğanşehir'de 3. Geleneksel Çocuk Festivali düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 3. Geleneksel Çocuk Festivali düzenlendi.

Playland ve Doğanşehir Belediyesi işbirliğiyle Millet Bahçesi'nde kurulan ücretsiz oyun alanları, çocuklarla şenlendi.

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, "Playland, ilçemizde 3. Geleneksel Çocuk Festivali düzenledi. Teşekkür ediyorum." dedi.

Playland etkinlik sorumlusu Erhan Akgün ise 3 yıldır Anadolu'yu gezdiklerini dile getirerek, "Bugüne kadar 50 şehirde 500 bin çocuğu mutlu etmeye çalıştık. Bu yıl da 17 şehirde toplam 180 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.