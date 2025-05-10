Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        SOLOTÜRK Malatya'da prova uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da yapacağı gösteri uçuşu öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:08 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        SOLOTÜRK Malatya'da prova uçuşu yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da yapacağı gösteri uçuşu öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.

        Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, İnönü Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri öncesi İnönü Üniversitesi Stadyumu üzerinde prova uçuşu yaptı.

        Stadyum üzerinde akrobatik uçuş gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü çok sayıda vatandaş izledi.

        Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu 12 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de aynı noktadan gerçekleştirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 2'si ağır 20 yaralı
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte dev maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        'Damadınım' diyerek yaşlı kadını dolandırdı
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 8 ölü, çok sayıda yaralı!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        Anneler Günü için renkli ve pratik kahvaltı önerileri
        El Clasico müjdesi!
        El Clasico müjdesi!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!

        Benzer Haberler

        Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldi
        Gençlerbirliği, Süper Lig'e yükseldi
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Doğanşehir'de 3. Geleneksel Çocuk Festivali düzenlendi
        Doğanşehir'de 3. Geleneksel Çocuk Festivali düzenlendi
        MSB Mehteran Birliği, Malatya'da konser verdi
        MSB Mehteran Birliği, Malatya'da konser verdi
        Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Malatya'da konser verdi
        Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Malatya'da konser verdi
        Malatya'da okul sporları basketbol müsabakaları sona erdi
        Malatya'da okul sporları basketbol müsabakaları sona erdi