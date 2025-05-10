SOLOTÜRK Malatya'da prova uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da yapacağı gösteri uçuşu öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Malatya'da yapacağı gösteri uçuşu öncesi prova uçuşu gerçekleştirdi.
Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, İnönü Üniversitesinin 50. kuruluş yılı etkinlikleri öncesi İnönü Üniversitesi Stadyumu üzerinde prova uçuşu yaptı.
Stadyum üzerinde akrobatik uçuş gerçekleştiren SOLOTÜRK'ü çok sayıda vatandaş izledi.
Vatandaşlar SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.
SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu 12 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00'de aynı noktadan gerçekleştirecek.
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