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        Arguvan'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti

        Malatya Arguvan ilçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Geleceğe Umut: Bir Fidan, Bir Umut Kampanyası" kapsamında etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 10:06 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:07
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        Arguvan'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti
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        Malatya Arguvan ilçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Geleceğe Umut: Bir Fidan, Bir Umut Kampanyası" kapsamında etkinlik düzenledi.

        Öğrenciler, çevre bilincini artırmak amacıyla okul bahçesine gül ve fidan dikti.

        Rehber öğretmeni Savaş Aslantürk, yaptığı açıklamada, dikilen fidanların geleceğe atılan bir imza olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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