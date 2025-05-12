Arguvan'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti
Malatya Arguvan ilçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Geleceğe Umut: Bir Fidan, Bir Umut Kampanyası" kapsamında etkinlik düzenledi.
Malatya Arguvan ilçesinde Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, "Geleceğe Umut: Bir Fidan, Bir Umut Kampanyası" kapsamında etkinlik düzenledi.
Öğrenciler, çevre bilincini artırmak amacıyla okul bahçesine gül ve fidan dikti.
Rehber öğretmeni Savaş Aslantürk, yaptığı açıklamada, dikilen fidanların geleceğe atılan bir imza olduğunu belirtti.
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