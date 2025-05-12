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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 441 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 12.05.2025 - 11:38
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 441 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Yavuz, operasyonda 441 gram sentetik uyuşturucu, 40 sentetik ecza hapı, hassas terazi ve tabanca ele geçirildiğini, 3 şüphelinin ise gözaltına alındığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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