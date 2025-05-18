Vali Yavuz'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, 19 Mayıs'ın bağımsızlık meşalesinin yakıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan ettiğini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Bugün bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Gençlerimizin bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında kendilerini geliştirmeleri, sadece kendi gelecekleri için değil, aynı zamanda ülkemizin yarınları için de büyük önem taşımaktadır. Malatya'da gençlerimizin teknolojiye erişimini artırmak, onları üretmeye, keşfetmeye ve geliştirmeye teşvik etmek için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, siz değerli gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."