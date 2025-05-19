Malatya'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, H.Ö'nün kullandığı 44 AGN 259 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda karşı yola geçmeye çalışan Hasan Şahin'e çarptı.

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