Darende'de Hacılar Şeyhli Mahallesi köprü yapımına başlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde, yoğun yağışların etkisiyle bir kısmında göçükler oluşan ve kullanıma kapatılan Hacılar Şeyhli Mahallesi grup yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Şeyhli Mahalle Muhtarı Hulusi Ecevit, yaptığı açıklamada, yolun geçeceği alanlardaki mülklerin bağışlanmasıyla birlikte, belediye tarafından yeni köprü ve yol yapımına başladığını belirtti.

Mahalle sakinlerinin talep ettiği ulaşım çözümünün bu projeyle hayata geçirileceğini aktaran Ecevit, "Yapımına başlanılan köprü, 10 metre genişliğinde ve 15 metre uzunluğunda olacak. Betonarme olarak inşa edilen yapı, iki aracın yan yana rahatlıkla geçebileceği şekilde tasarlandı. Ayrıca ağır tonajlı araçların da geçişine uygun olacak. Bu köprüyle mahalle ulaşımında önemli bir rahatlama sağlanacak." diye konuştu.