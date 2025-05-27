Malatya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

Malatya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, el sanatları, geleneksel mutfak, teknolojik beceri ve mesleki gelişim alanlarında kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

Vali Seddar Yavuz, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Malatya'yı büyük bir hızla yeniden inşa etmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Malatyamızı ayağa kaldırıyoruz. Ancak sadece binaları yapmak yetmez, bizlere düşen en önemli görevlerden biri de gönüllere dokunmak, sevgili evlatlarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Malatya her geçen gün değişiyor, dönüşüyor. Türkiye'ye 50 yıl boyunca üretken, zeki, çalışkan ve disiplinli insan kaynağıyla katkı sunmuş bu güzide şehrimizin önümüzdeki yıllarda da bu niteliğini koruyabilmesi için eğitime büyük yatırımlar yapıyoruz. El emeği ve göz nuruyla hazırlanan ürünlerin ortaya konulmasında emek veren tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."