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        Malatya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi

        Malatya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:31 Güncelleme: 27.05.2025 - 16:31
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        Malatya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliği düzenlendi
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        Malatya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, el sanatları, geleneksel mutfak, teknolojik beceri ve mesleki gelişim alanlarında kursiyerlerin yaptığı ürünler sergilendi.

        Vali Seddar Yavuz, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Malatya'yı büyük bir hızla yeniden inşa etmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Malatyamızı ayağa kaldırıyoruz. Ancak sadece binaları yapmak yetmez, bizlere düşen en önemli görevlerden biri de gönüllere dokunmak, sevgili evlatlarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Malatya her geçen gün değişiyor, dönüşüyor. Türkiye'ye 50 yıl boyunca üretken, zeki, çalışkan ve disiplinli insan kaynağıyla katkı sunmuş bu güzide şehrimizin önümüzdeki yıllarda da bu niteliğini koruyabilmesi için eğitime büyük yatırımlar yapıyoruz. El emeği ve göz nuruyla hazırlanan ürünlerin ortaya konulmasında emek veren tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum."

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da hayat boyu öğrenmenin istihdama katkı sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için atılan güçlü bir adım olduğunu söyledi.

        Her yaştan bireyin öğrenme yolculuğunu desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Bakır, "Bu yıl halk eğitim merkezleri bünyesinde 13 ilçemizde açtığımız bin 361 kursumuzda yaklaşık 23 bin 600 kursiyerimiz eğitim almıştır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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