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        Malatya'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü

        Malatya'da küçükbaş hayvan otlatan çoban, yıldırımın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 09:12 Güncelleme: 29.05.2025 - 09:12
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        Malatya'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
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        Malatya'da küçükbaş hayvan otlatan çoban, yıldırımın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Akçadağ ilçesine bağlı Darıca Mahallesinin Çayırdüzü bölgesinde hayvan otlatan Erdal İncedal'a yıldırım çarptı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen İncedal'ın, cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Gurup Başkanlığına kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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