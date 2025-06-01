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        İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yurt içinden ve dışından hastalara hizmet veriyor

        Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bölgenin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:29
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        İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi yurt içinden ve dışından hastalara hizmet veriyor
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        Malatya'da bulunan İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, bölgenin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet sunuyor.

        İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Şimşek, AA muhabirine, fakültelerinin 2009'da kurulduğunu söyledi.

        Fakültenin yeni binaya taşındığını ifade eden Şimşek, "Yaklaşık 21 bin metrekare kapalı alanı bulunan binamızda ünite sayımızı artırdık. Şu an 245 diş ünitemiz mevcut. Bunlardan 16'sı lokal ameliyathane, 6'sı genel anestezi biriminde olmak üzere ameliyathane ünitemiz bulunuyor." dedi.

        Eski binada günlük ortalama 750 hastaya hizmet verdiklerini, yeni binada ise bu sayının yaklaşık 2 bin 200 işleme ulaştığını aktaran Şimşek, "Gelen hastaların yüzde 20'sini çocuklar oluşturuyor, günlük yaklaşık 220 çocuk hastaya tedavi sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Diş hekimliği fakültesine il dışından da hasta geldiğine değinen Şimşek, şunları kaydetti:

        "Bu kadar büyük ve geniş kapasiteli hastane sadece Malatya'ya değil, bölgeye ve hatta tüm ülkeye hizmet veriyor. 81 ilden hastalarımız var. Türkiye'nin en doğusundan en batısına kadar bize başvuran hastalarımız bulunuyor. Fakültemiz kapsamlı ve özellikli tedaviler sunuyor. Engelli Diş Merkezimize gelen hastalarımız var. İleri tümör cerrahileri, çene ve yüz ameliyatları burada yapılıyor. Ortodontik tedaviler, nitelikli kanal tedavileri ve çene kemiğinin çok harap olduğu durumlarda hastalar bize yönlendiriliyor."

        Yurt dışından da diş tedavisi için gelenlerin olduğunu aktaran Şimşek, "İngiltere, Sudan, Pakistan gibi birçok ülkeden hastalarımız oldu. Dünyanın dört bir yanından başvurular alıyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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