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        Başkan Er, Arapgir'i ziyaret etti

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Arapgir ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 03.06.2025 - 15:17
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        Başkan Er, Arapgir'i ziyaret etti
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Arapgir ilçesini ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Er ile beraberindeki heyet, ilçede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların taleplerini dinleyen Er, muhtarlarla toplantı gerçekleştirdi.

        Daha sonra esnaflarla buluşan Er, bir süre sohbet etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Er, ilçede yatırımlara devam edeceklerini ifade etti.

        Çalışmaların sürdüğünü aktaran Er, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde bütün ilçelerimizde belirlemiş olduğumuz programlar dahilinde hizmet ve yatırımları gerçekleştireceğiz. İstekler sınırsız ama kaynaklar sınırlı bu kaynakları en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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