Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı.

İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışma başlatan Darende Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerine buğday ve ekmek bıraktı.

Yemleme çalışmasına katılan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Hazreti Ömer'in "Dağlara buğdaylar serpin, 'Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı' demesinler." sözünü rehber edindiklerini söyledi.

Bozkurt, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının artmasıyla birlikte yaban hayvanlarının beslenme konusunda zorlandığını belirterek, "Doğadaki canlılar bizlere emanettir. Zorlu kış şartlarında onların aç kalmasına gönlümüz razı olmaz. Bu nedenle ekiplerimizle birlikte ulaşılması güç noktalara giderek yemleme çalışması yaptık. Yaban hayatının korunması için bu tür desteklerimizi kış boyunca sürdüreceğiz." diye konuştu.