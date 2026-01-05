Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlık alanlara yem bırakıldı.

        İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışma başlatan Darende Belediyesi ekipleri, kentin yüksek kesimlerine buğday ve ekmek bıraktı.

        Yemleme çalışmasına katılan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Hazreti Ömer'in "Dağlara buğdaylar serpin, 'Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı' demesinler." sözünü rehber edindiklerini söyledi.

        Bozkurt, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının artmasıyla birlikte yaban hayvanlarının beslenme konusunda zorlandığını belirterek, "Doğadaki canlılar bizlere emanettir. Zorlu kış şartlarında onların aç kalmasına gönlümüz razı olmaz. Bu nedenle ekiplerimizle birlikte ulaşılması güç noktalara giderek yemleme çalışması yaptık. Yaban hayatının korunması için bu tür desteklerimizi kış boyunca sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        CHP'li Başkan Göçer: "Biz partimizden istifa etmiyoruz, mücadele edeceğiz"
        CHP'li Başkan Göçer: "Biz partimizden istifa etmiyoruz, mücadele edeceğiz"
        Battalgazi Belediyesi'nden okul bahçelerinde kar temizliği
        Battalgazi Belediyesi'nden okul bahçelerinde kar temizliği
        Sadıkoğlu, KOSGEB kredi borçlarının silinmesini talep etti
        Sadıkoğlu, KOSGEB kredi borçlarının silinmesini talep etti
        Yeşilyurt Belediyesi'nden Şehit ve Gazi Ailelerine ücretsiz nikah hizmeti
        Yeşilyurt Belediyesi'nden Şehit ve Gazi Ailelerine ücretsiz nikah hizmeti
        Doğu Anadolu'nun en büyük Tarıma Dayalı İhtisas OSB'sinde sona doğru
        Doğu Anadolu'nun en büyük Tarıma Dayalı İhtisas OSB'sinde sona doğru
        Battalgazi'de buzlanmaya karşı tuzlama mesaisi
        Battalgazi'de buzlanmaya karşı tuzlama mesaisi