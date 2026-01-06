Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'dan geçen yıl 303,6 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'dan geçen yıl 303 milyon 584 bin dolarlık 47 bin 699 ton kuru kayısı ihraç edildiğini bildirdi.

        Giriş: 06.01.2026 - 13:54 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:10
        Malatya'dan geçen yıl 303,6 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi
        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya'dan geçen yıl 303 milyon 584 bin dolarlık 47 bin 699 ton kuru kayısı ihraç edildiğini bildirdi.

        Özcan, borsa binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen yılın nisan ayında meydana gelen zirai donun kentin ekonomisini olumsuz etkilediğini anımsattı.

        Geçen yıl Malatya'nın ihracat rakamlarında bir önceki yıla göre gerileme görüldüğünü anlatan Özcan, "2025 mahsulünün tamamının kaybedilmesine rağmen lisanslı depodaki ve üreticinin elindeki ürünle beraber ihracatımıza devam ettik. 47 bin 699 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, bununla beraber 303 milyon 584 bin dolar gelir elde ettik. 2024 yılı rakamlarına baktığımızda miktarda yüzde 38'lik bir gerileme yaşadık, yaklaşık 76 bin ton ihracat gerçekleştirmiştik. Bunun nedeni geçen yıl mahsulümüzün tamamını zirai donda kaybettik." diye konuştu.

        Kayısının ülke ve kent ihracatında önemli bir tarım ürünü olduğunun altını çizen Özcan, Türkiye'nin 2025'te 1 milyar 700 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdiğini ve fındığın bu rakamın dışında olduğunu belirtti. Özcan, bu ihracatın içerisinde Malatya kayısısının 303 milyon 584 bin dolarla yer almasının kendileri için önemli ve değerli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

