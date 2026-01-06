Habertürk
        Malatya Haberleri

        Malatya Valisi Yavuz, 2025 yılının asayiş verilerini paylaştı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılı asayiş verilerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 06.01.2026 - 13:44
        Malatya Valisi Yavuz, 2025 yılının asayiş verilerini paylaştı
        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılı asayiş verilerini paylaştı.

        Vali Yavuz, düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı, narkotik suçlar, organize suçlar, kaçakçılık ve ayayiş suçlarında 2024 yılına kıyasya 2025 yılında önemli oranda azalma meydana geldiğini söyledi.

        Ölümlü ve yaralamalı kaza sayısında yüzde 2,4 oranında artış meydana geldiğini kaydeden Yavuz, 2026 yılında daha fazla denetim, bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaparak bu rakamı düşürmek istediklerini belirtti.

        Öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim alması için Güvenli Okullar Projesi'ni yürüttüklerine değinen Yavuz, bu kapsamda 8 bin 76 okul ve yurt çevresinde denetim gerçekleştirdiklerini aktardı.

        Yavuz, şunları söyledi:

        "Kurallara uymayan, başkasının hakkını gasbeden, suç işleyenlere yönelik olarak gerekenleri yapacağımızı, hukukun gereğini mutlaka yerine getireceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Nitekim şehrimiz depremin izlerini siliyor ve şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor. 2026, toplumsal, sosyolojik, psikolojik, ekonomik her anlamda yeniden hayat bulduğu bir yıl olacak. Dolayısıyla güvenlik konseptimizde hemşehrilerimizle iş birliği içerisinde, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde, birlikte güvenlik hizmetini yerine getireceğiz. Dolayısıyla sevgili hemşehrilerimden gördükleri bir olumsuzluk karşısında süratle 112'yi aramalarını, bizimle işbirliği yapmalarını özellikle istirham ediyorum."

        Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer ve İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

