Malatya'da serinlemek için göle giren çocuk hayatını kaybetti

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Ekibi sevk edildi.

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