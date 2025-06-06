Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da serinlemek için göle giren çocuk hayatını kaybetti

        Malatya'da serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 06.06.2025 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da serinlemek için göle giren çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

        Battalgazi ilçesindeki Atabey Feribot İskelesi yakınlarında serinlemek amacıyla göle giren 12 yaşındaki Bilal İsmail, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Ekibi sevk edildi.

        Gölde yarım saat arama yapan ekipler, boğulan İsmail'in cansız bedenine ulaştı.

        Cenaze, Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        İsrail bayramda bile geri durmuyor
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Trump, Elon Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Rönesans Rezidans davasının firari sanığı ölü bulundu!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı: 10 ölü!
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        Ünlü markanın makarnaları toplatıldı
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        HIV tedavisinde yeni bir yöntem geliştirildi
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Londra'da Ali Koç-Mourinho zirvesi!
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Suudiler çekildi: Galatasaray, Osimhen için vites artırdı
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        Kurt türlerinin en büyüğü fotokapana yakalandı!
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Sınırın ikiye ayırdığı köy!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü! Yangına ilişkin ilk açıklama!
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        O anlar kamerada! Boğa kasabı boynuzlarıyla savurdu
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"

        Benzer Haberler

        Malatya'da depremlerden etkilenen Sultansuyu Barajı'nda gövde onarım çalışm...
        Malatya'da depremlerden etkilenen Sultansuyu Barajı'nda gövde onarım çalışm...
        Malatya Deprem Şehitliği'nde buruk bayram
        Malatya Deprem Şehitliği'nde buruk bayram
        Hamileyken karaciğer nakli yapıldı, hem sağlığına hem bebeğine kavuştu
        Hamileyken karaciğer nakli yapıldı, hem sağlığına hem bebeğine kavuştu
        Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Malatya'da depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret etti
        Malatya'da depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlıkları ziyaret etti
        Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret e...
        Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklar ziyaret e...