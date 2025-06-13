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        Malatya'da depremlerde hasar gören cami, hayırseverin desteğiyle yeniden inşa edildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasar gördüğü için yıkılan Eski Yeşiltepe Camisi, hayırsever bir iş adamının desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:33
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        Malatya'da depremlerde hasar gören cami, hayırseverin desteğiyle yeniden inşa edildi
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasar gördüğü için yıkılan Eski Yeşiltepe Camisi, hayırsever bir iş adamının desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

        Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, Yeşilyurt ilçesindeki Yeşiltepe Mahallesi'nde inşa edilen caminin açılışında, camilerin huzurun ve kardeşliğin merkezi olduğunu söyledi.

        Gençlerin, çocukların ve yaşlıların camilerde bir araya gelmesi dolayısıyla nesilden nesle gönül bağı kurulduğunu anlatan Özdemir, "Açılışını yaptığımız bu cami, gönül bağının, manevi birlikteliğin halkası olacak. Bu güzel mabedin hayata geçmesinde emeği geçenlere kalpten teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        İl Müftüsü Ramazan Dolu ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte 200'ün üzerinde caminin ağır hasar aldığını belirtti.

        Camilerin yeniden ayağa kaldırılması için hayırseverlerin destek verdiğini dile getiren Dolu, "Hayırseverlerimiz ve mahalle sakinleriyle, yıkılan camilerin yeniden inşa çalışmalarına başladık. Bitirdiğimiz camiler olmakla beraber, inşası devam eden camilerimiz var." diye konuştu.

        Kur'an-Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından caminin açılışı yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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