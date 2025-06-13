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        Malatya'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında ödül töreni düzenlendi

        Malatya'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında yıl sonu ödül töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:57 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:04
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        Malatya'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında ödül töreni düzenlendi
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        Malatya'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında yıl sonu ödül töreni düzenlendi.

        Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında,Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında yıl sonu ödül töreni düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, törende yaptığı konuşmada, dilin milleti millet yapan en önemli unsur olduğunu söyledi.

        Bakır, küreselleşme ve teknolojinin dil üzerinde olumsuz etkileri olduğunu anlatarak "Öğretmenlerimiz bu projede büyük emek sarf ediyor. Veliler, çocuklarına Türkçenin önemini hatırlatmalı. Topyekün sorumluluk almalıyız." ifadelerini kullandı.

        Proje kapsamında tertiplenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Programda öğrencilerin hazırladığı maniler, atasözleri, deyimler ve geleneksel giysiler sergilendi, tiyatro gösterisi sahnelendi.

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        Galeri
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