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        Malatya'da yanlarından geçen tırın patlayan lastiği 2 kişiyi yaraladı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, dükkanının önünde arkadaşlarıyla otururken yoldan geçen tırın lastiğinin patlaması sonucu yaralanan esnaf, o anları anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:21
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        Malatya'da yanlarından geçen tırın patlayan lastiği 2 kişiyi yaraladı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, dükkanının önünde arkadaşlarıyla otururken yoldan geçen tırın lastiğinin patlaması sonucu yaralanan esnaf, o anları anlattı.

        İnönü Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla işletmesinin önünde çay içerken yoldan geçen tırın lastiğinin patlaması sonucu yaralanan 31 yaşındaki Eyüp Yıldırım, AA muhabirine Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerle iş yerlerinin yıkıldığını ve işine konteynerde devam ettiğini hatırlattı.

        Havaların sıcak seyretmesinden dolayı işletme önünde oturduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Ağacın kenarında otururken iş makinesi geliyordu. Arkadaşlara bu iş makinesi üstümüze düşer dedim şaka yaptım. Yüzümü dönmemle tır dönüş yaptı ve lastiği patladı. Sırtımda yaralar ve kulağım az duyuyor. Adamı durdurmaya çalıştım ve durmadı gitti. Kuzenim yanımdaydı onun da parmağında sıkıntı var. Ben ve kuzenim yaralandık."

        İşletmenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, caddedeki işletmesinin önünde oturduğu sırada yoldan geçen tırın lastiğinin patlaması ve vatandaşların kaçması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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