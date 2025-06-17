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        Malatya'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 15:18 Güncelleme: 17.06.2025 - 15:18
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        Malatya'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Malatya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Battalgazi ilçesi Topraktepe Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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