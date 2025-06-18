Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 9 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 bin 724 uyuşturucu hap, 13 gram kokain, 19,17 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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