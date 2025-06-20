Malatya'da 5 bin 400 öğrenci karnesini Filistin'li kardeşleriyle paylaştı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, karnelerini Türkiye ve Filistin bayrağıyla aldı.

İlçedeki okullarda velilerin ve öğretmenlerin desteğiyle Gazze'deki çocuklara destek olmak amacıyla öğrencilerin karnelerine Türkiye ve Filistin bayrağı yapıştırıldı.

İlçedeki okullarda karne alan 5 bin 400 minik öğrenci, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve oradaki yaşıtlarına moral vermek amacıyla özel bir sticker ile karne sevinçlerini kardeşlik duygusuyla taçlandırdı.