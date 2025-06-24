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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 11:24 Güncelleme: 24.06.2025 - 11:24
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda 244 uyuşturucu hap, 239 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini bildiren Yavuz, 4 şüphelinin ise gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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