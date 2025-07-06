Şehit Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Akdoğan'ın Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi

Taşbaşı Mahallesi'nde yaşayan baba Remzi, anne Sebahat Akdoğan ve diğer aile üyelerine şehadet haberi yetkililerce verildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan'ın şehadet haberi, Malatya'nın Pütürge ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

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