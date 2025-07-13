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        Malatya ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

        Malatya ve Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:24 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:24
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        Malatya ve Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
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        Malatya ve Şanlıurfa'da etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Malatya merkez ve Darende ilçesinde hava sıcaklığı 40 dereceyi buldu.

        Vatandaşlar Tohma Kanyonu içinde bulunan Kudret Havuzu'nda serinlemeye çalıştı.

        Havuzun işletmecisi Hasan Sağlam, yaptığı açıklamada, havuzun özellikle hafta sonları yoğun olduğunu ve son günlerde sıcaklıkların 40 dereceyi bulmasıyla birlikte günlük ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

        - Şanlıurfa

        Hava sıcaklığının 43 dereceye çıktığı Şanlıurfa'da, bazı vatandaşlar parklara ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

        Kimi vatandaşların şapka kullanarak sıcaktan korunmaya, kimilerinin ise kafelerde soğuk buharlı su püskürtme sistemleriyle serinlemeye çalıştığı görüldü.

        Sıcaktan bunalanlar kent merkezinde ağaçlık alanlardaki gölgelerde serinlemeye çalıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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