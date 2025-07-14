Malatya'da darbedilen kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Turgut Temelli Caddesi'nde yürüyen Yunus Akçelik ile M.A.T, F.Ç, İ.K. ve İ.Ö.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akçelik, darp sonucu yaralandı.

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