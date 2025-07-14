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        Malatya'da darbedilen kişi hayatını kaybetti

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu darbedilen kişi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:35 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:35
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        Malatya'da darbedilen kişi hayatını kaybetti
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucu darbedilen kişi, yaşamını yitirdi.

        Turgut Temelli Caddesi'nde yürüyen Yunus Akçelik ile M.A.T, F.Ç, İ.K. ve İ.Ö.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akçelik, darp sonucu yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akçelik, kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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