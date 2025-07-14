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        Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cafer Aydın ile anlaştı

        Yeni sezonda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cafer Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:34 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:39
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        Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cafer Aydın ile anlaştı
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        Yeni sezonda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cafer Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Yeni Malatyaspor İkinci Başkanı Turan Kopal, Nureddin Soykan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, Cafer Aydın'ın başarılı olacağına inandıklarını söyledi.

        Lige katılacaklarını anlatan Kopal, "Transfer tahtamız kapalı, açmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

        Teknik direktör Aydın da oyuncularla görüştüklerini ve antrenmanlara kısa süre sonra başlayacakların belirtti.

        Kısa sürede yapabileceklerini hayata geçirip, en iyi kadroyla sezona hazırlanacaklarını ifade eden Aydın, "Takım genç oyunculardan oluşuyor. Antrenman programını koyuyoruz ama genç oyuncu bazen kaldıramıyor. Önemli olan zoru başarmak. Şartların iyi olduğu yerlerde de çalıştım ama önemli olan zor şartlarda güzel işler başarabilmek. Başarabilirsek, şehrin inanabileceği bir takım oluşturabilirsek işimizin yüzde 50'sini aşmış olacağız." dedi.

        Aydın, daha sonra kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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