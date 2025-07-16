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        Malatya'da 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi

        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu Özelif Sitesi'ne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:54
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        Malatya'da 31 kişinin öldüğü Özelif Sitesi'ne ilişkin davaya devam edildi
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        Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde yıkılan ve 31 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu Özelif Sitesi'ne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.K, M.C, İ.V. ile taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

        Sanık Y.K, 1991-1994 yıllarında Malatya Belediyesinde İmar İşleri Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, "Binalara idari olarak onay veriyordum. Ruhsata uygun yapılıp, yapılmadığını, kontrol ediyordum. " ifadelerini kullandı.

        Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

        Müştekiler, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, 2020'deki Elazığ depreminde ıslak imzayla hazırlanan hasar tespit raporunun istenmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, hasar tespit raporunun istenmesine karar vererek duruşmayı 11 Aralık'a erteledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Özelif Sitesi bloklarından Kilis Apartmanı'nda 27, diğer blok olan Baydoğan Apartmanı'nda ise 4 kişi hayatını kaybetmiş, toplam 22 kişi yaralanmış, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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