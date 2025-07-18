Malatya'da kimyasal madde üreten fabrikadaki patlamada 3 işçi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.

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