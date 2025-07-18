Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da kimyasal madde üreten fabrikadaki patlamada 3 işçi yaralandı

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:17 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da kimyasal madde üreten fabrikadaki patlamada 3 işçi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde, kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı.

        2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal madde üreten bir fabrikanın bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre, olayda yaralanan 3 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, yeni bir patlama riskine karşı fabrikanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Malatya'da kimyasal madde üreten fabrikadaki patlamada 3 işçi...
        GÜNCELLEME - Malatya'da kimyasal madde üreten fabrikadaki patlamada 3 işçi...
        Malatya'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Malatya'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Malatya'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
        Malatya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Malatya'da eşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı