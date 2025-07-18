Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
F.K. idaresindeki 34 KRC 43 plakalı otomobil, Yakınca Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Önel'e (83) çarptı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Önel, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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