Malatya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçede yaşayan S.K, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrasında eski eşi G.K. tarafından silahla vuruldu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

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