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        Malatya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:11 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:16
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        Malatya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

        İlçede yaşayan S.K, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrasında eski eşi G.K. tarafından silahla vuruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli G.K. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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