Malatya'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki ay önce boşandığı eski eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.
İlçede yaşayan S.K, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrasında eski eşi G.K. tarafından silahla vuruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli G.K. gözaltına alındı.
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