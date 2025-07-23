Malatyalı genç üretici lavantayla kıraç araziden gelir sağladı

AYHAN İŞÇEN - Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezlerinden Malatya'da genç bir çiftçi, kayısıya alternatif olarak lavanta üretimiyle kırsal kalkınmaya katkı sağlarken, kıraç araziler için yeni bir gelir kapısı da açtı.

Darende ilçesine bağlı Kuzpınar Mahallesi'nde 2 bin rakımda bulunan 5 dönüm kıraç araziyi üretime kazandıran gıda mühendisi Seyfettin Özbey, kuraklığa dayanıklı olan lavanta üretmeye karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından arazisine lavanta eken Özbey, geçen yıl ilk hasadında 25 litre saf lavanta yağı ile 150 kilogram lavanta çayı elde etti.

- İlk sonuçlar çiftçiyi memnun etti

Özbey, AA muhabirine, lavanta üretimiyle hem doğaya hem ekonomiye katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Kıraç toprağın lavantaya uyum sağladığını anlatan Özbey, şöyle konuştu:

"2023 yılında 5 dönüm arazide 10 bin lavanta fidesi dikerek üretime başladık. İlk yılda elde ettiğimiz sonuçlar bizi memnun etti. Kayısı bölgemizin en kıymetli ürünü ancak iklim değişikliği nedeniyle alternatif ürünlere yönelmek zorundayız. Lavanta bu anlamda hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük fırsatlar sunuyor. Darende gibi yüksek rakımlı alanlarda lavanta yetiştiriciliği ciddi bir potansiyel barındırıyor. Üretimi artırıp diğer çiftçilere de örnek olmak istiyorum."