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        Malatya'da hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artması bekleniyor

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklıklarında 5 ila 7 derece artış beklendiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 16:24 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:24
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        Malatya'da hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artması bekleniyor
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklıklarında 5 ila 7 derece artış beklendiğini bildirdi.

        Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24-28 Temmuz 2025 tarihleri arası bölgemiz genelinde hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artması beklenmektedir. Yaşlı, çocuk, kronik hastalıkları olan hemşerilerimizin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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