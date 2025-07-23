Malatya'da hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artması bekleniyor

Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "24-28 Temmuz 2025 tarihleri arası bölgemiz genelinde hava sıcaklığının 5 ila 7 derece artması beklenmektedir. Yaşlı, çocuk, kronik hastalıkları olan hemşerilerimizin sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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