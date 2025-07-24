Yeni Malatsopor altyapıdan 10 futbolcuyu kadrosuna dahil etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Sinan Alkış, altyapıdan 10 oyuncuyu takıma kattıklarını söyledi.

Alkış, Nurettin Soykan Tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 futbolcuya başka takımlardan teklif geldiğini belirtti.

Alkış, takımdaki oyuncuların hepsiyle anlaşmak istediklerin belirterek, "Yeni yönetim ve teknik ekiple iyi bir çıkış yakalayacağımızı, buranın büyük bir camia olduğunu kendilerine ilettik. Hocamızın raporu, yönetimin kararı doğrultusunda onları da tekrar aramıza katacağız. Altyapıdan 10 oyuncuyu takımımıza kattık, şu an profesyonel takımla antrenmana çıkıyorlar. Profesyonel takımda 25 kişiyle antrenmanlarımız devam ediyor, 2 oyuncumuz izinli. " diye konuştu.

Kulüp Genel Menajeri Fatih İlek ise yabancı sporcuların borçlarıyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Zor şartlarda oyuncuları tutmaya çalıştıklarına değinen İlek, şöyle devam etti:

"Zorlayarak oyuncuları tutamayız, inanmış oyuncularla devam etmek çok daha mantıklıydı. Altyapıdaki genç oyuncularla takım bir kaç yıldır devam ediyor, onları yetiştirenlerin eline sağlık. Yabancı futbolcularla ilgili çok dosyamız var. Yaklaşık 40 yabancı futbolcu var, aşağı yukarı 32'siyle mutabakat sağladık. Transfer dosyasını bir yere kadar getirdik. Rakamın büyük olduğu 4-5 dosyada zorlanıyoruz. Avukatlarıyla anlaşıyoruz, 2 saat sonra başka bir mail geliyor, şartları ve anlaşmaları bozuyorlar."