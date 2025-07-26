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        Malatya'da bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan kişi ağır yaralandı

        Malatya'da bıçaklı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:29 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:29
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        Malatya'da bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan kişi ağır yaralandı
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        Malatya'da bıçaklı kavgada tarafları ayırmaya çalışan kişi ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen V.A, tanımadığı iki kişinin bıçakla kavga ettiğini gördü. Tarafları ayırmaya çalışan V.A, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan V.A. hastaneye kaldırıldı, olayın şüphelileri M.O. ve Y.D. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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