Malatya'da bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan kişi ağır yaralandı

Ağır yaralanan V.A. hastaneye kaldırıldı, olayın şüphelileri M.O. ve Y.D. ise gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen V.A, tanımadığı iki kişinin bıçakla kavga ettiğini gördü. Tarafları ayırmaya çalışan V.A, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

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