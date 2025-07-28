TKDK ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden genç çiftçiye plaket

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri, genç çiftçi Yasin Karadağ'ı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Genç Girişimciler Kurulu ile TKDK, kırsalda genç girişimcilerin başarı hikayelerini ön plana çıkarmak için desteklerini sürdürüyor.

TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ve yönetim kurulu üyeleri ile TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, 19 yaşında aldığı destekle hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Yasin Karadağ'a plaket verdi.

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, yaptığı açıklamada, gençlerin tarımla uğraşmasının önemli olduğunu söyledi.

Tunç, "Yasin kardeşimiz hem hayvancılığı hem de yem üretimini entegre ederek başarılı bir model ortaya koydu. Benzer girişimlerde bulunmak isteyen tüm gençleri kurumumuza davet ediyoruz." dedi.

TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir de gençlerin teknolojiyi kullanarak tarım alanında başarılı işler yaptığını ifade etti.