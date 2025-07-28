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        TKDK ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden genç çiftçiye plaket

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri, genç çiftçi Yasin Karadağ'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:09
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        TKDK ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyelerinden genç çiftçiye plaket
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu üyeleri, genç çiftçi Yasin Karadağ'ı ziyaret etti.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Malatya Genç Girişimciler Kurulu ile TKDK, kırsalda genç girişimcilerin başarı hikayelerini ön plana çıkarmak için desteklerini sürdürüyor.

        TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ve yönetim kurulu üyeleri ile TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, 19 yaşında aldığı destekle hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Yasin Karadağ'a plaket verdi.

        TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, yaptığı açıklamada, gençlerin tarımla uğraşmasının önemli olduğunu söyledi.

        Tunç, "Yasin kardeşimiz hem hayvancılığı hem de yem üretimini entegre ederek başarılı bir model ortaya koydu. Benzer girişimlerde bulunmak isteyen tüm gençleri kurumumuza davet ediyoruz." dedi.

        TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir de gençlerin teknolojiyi kullanarak tarım alanında başarılı işler yaptığını ifade etti.

        Gençlerin önünü açmak ve desteklemek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Baydemir, "Yasin kardeşimiz 19 yaşında başladığı bu yatırımla örnek bir başarı ortaya koymuş. Hem ailesine hem bölgeye hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor." diye konuştu.

        Genç çiftçi Yasin Karadağ ise mesleğin zorlukları olduğunu ancak daha fazla çalışarak sürece devam ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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