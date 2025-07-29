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        Malatya'nın su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kent merkezini besleyen su kaynaklarının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 09:00 Güncelleme: 29.07.2025 - 09:00
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        Malatya'nın su kaynakları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi
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        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kent merkezini besleyen su kaynaklarının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

        Er, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğinin olumsuz etkisini kent olarak yakından hissettiklerini, merkez ilçeler olan Battalgazi ve Yeşilyurt'u besleyen Kaptaj kaynağının son 10 yılın en düşük seviyesini gördüğünü belirtti.

        Su debisinde geçen yıl temmuz ayına göre yüzde 20'lik azalma yaşandığını dile getiren Er, şunları kaydetti:

        "Bu da saniyede ortalama 700 litrelik bir suya tekabül ediyor. Bu durum konunun ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. Malatya'mızın su kaynağında çıkan sudaki bu ciddi düşüş, beraberinde sahadaki arızalar sonrası şebekeye su verilme sürecini de olumsuz etkiliyor. Su kesintilerinin ve kesinti sonrası sürecin uzamasının temel sebebi, deprem sonrası şebekelerimizin çok ciddi zarar görmesi ve şehir merkezimizde sürdürülen yoğun inşa ve altyapı faaliyetleri sırasında meydana gelen, ortalamanın 4-5 kat fazlası arızalar ile su kaynağımızdaki debinin ciddi anlamda düşmesidir. Kuraklık haritasına baktığımızda olayın ciddiyetini daha iyi anlıyoruz."

        Malatya'nın yanı sıra bölge genelinde de aynı sorunların yaşandığını aktaran Er, kuraklıkla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

        Er, su kaynaklarındaki bu soruna acil durum olarak bakılması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Malatya genelinde günlük ortalama 200 içme suyu arızasına müdahale ediyoruz. Bu da zaman zaman su kesintilerine neden oluyor. Ancak MASKİ ekiplerimiz 7/24 sahada, su temininde sürekliliği sağlamak için büyük fedakarlıkla çalışıyor. Arızalara müdahale süresini ortalama 200 saatten 17-18 saatlere düşürdük. Deprem sonrası artan kayıp-kaçak oranlarını kontrol altına almak için yaptığımız çalışmalar sayesinde saniyede 450 litre suyu sisteme yeniden kazandırdık. Bu önemli kazanım, hem su tasarrufu hem de kuraklıkla mücadelede büyük adımdır."

        - Altyapıya 15 milyar liralık yatırım

        Kaçak su kullanımıyla ilgili de sürekli önlem aldıklarını dile getiren Er, ekiplerin sahada önemle çalıştığını aktardı.

        Sami Er, "Depremde hasar gören altyapının onarımı ve modernizasyonu için toplam 15 milyar liralık yatırım planladık. 2025 yılı için 4,4 milyar liralık yatırım programımızın yüzde 40'ını tamamladık. Şehrimizin su, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yenileyerek daha dirençli altyapı oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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