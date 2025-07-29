Malatya'da "Aile Yaşam Becerileri" eğitimi verildi

Malatya'nın Kale ilçesinde görevli kamu personellerine "Aile Yaşam Becerileri" eğitimi verildi.

Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Çocuk Gelişimcisi Berkay Us ve Psikolog Feyzanur Şaşa tarafından, Kale Kaymakamlığı toplantı salonunda "Aile Yaşam Becerileri" eğitimi verildi.

Uzman personeller tarafından, aile içi iletişim, problem çözme, stres yönetimi ve çocuklarla etkili iletişimin önemi anlatıldı.

"Koruyucu Aile" uygulaması ile ilgili de bilgilerin verildiği eğitim, kamu personellerince sorulan soruların cevaplanması ile sona erdi.