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        Malatya'da ticaretin çarkları güvenli binalarda dönecek

        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde neredeyse tamamı yıkılan ve ticaretin kalbinin attığı Malatya Çarşısı'nın yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 11:11 Güncelleme: 01.08.2025 - 11:17
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        Malatya'da ticaretin çarkları güvenli binalarda dönecek
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        OKAN COŞKUN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde neredeyse tamamı yıkılan ve ticaretin kalbinin attığı Malatya Çarşısı'nın yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedefleniyor.

        Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan ve içerisinde Bakırcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı'nın bulunduğu alanda çalışmalar, Emlak Konut tarafından gerçekleştiriliyor.

        Fore kazık, perde duvar, tünel kalıp ve radye temellerle desteklenen, zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklarla yapılan alanlarda esnaf, güvenli binalarında vatandaşa hizmetini sürdürecek.

        İçerisinde cami, yaşam alanları, yürüyüş yolları ve sosyal alanların bulunduğu ve 5 bin 726 bağımsız bölümün inşa edildiği alana da 327 kilometrelik fore kazık sistemi yapıldı.

        Esnaf ve vatandaşların depreme dayanıklı binalarda vatandaşı karşılayacağı yeni Malatya Çarşısı Projesi'nin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra kentte afetin izlerini her anlamda silmeye devam ettiklerini söyledi.

        Vali Yavuz, "Malatya Çarşısı diye bilinen ve içinde birçok çarşıyı ve farklı meslek gruplarını barındıran ticaretin kalbini ayağa kaldırıyoruz. Burada şu an 3 bin 232'si iş yeri, 2 bin 270'i ofis, 224'ü konut olmak üzere 5 bin 726 bağımsız bölümü inşa ediyoruz. Ciddi bir kısmını tamamladık, şu an vatandaşlarımızda anlaşma süreci devam ediyor. Yerleri gösteriyoruz ve teslimatlarımıza başladık." dedi.

        En kısa sürede ticari faaliyetleri başlatmayı istediklerini dile getiren Yavuz, "224 konutumuzun inşası bitti, teslimatlarımıza başladık. Biz sadece bir ticaret merkezi yapmıyoruz, bölgenin en prestijli çarşısını inşa ediyoruz. Malatya doğunun başkentiydi, yine bu ticaret merkezleriyle komşu illerdeki hemşehrilerimizin, kardeşlerimizin hafta sonlarını ve diğer tatil günlerini değerlendirebileceği bölgenin en büyük ticaret merkezini yapıyoruz. Malatyalı kardeşlerimize hayırlı olsun. Böylesi büyük yatırımları gerçekleştiren Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Murat Kurum'a İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        - 327 kilometre fore kazık çakıldı

        Vali Yavuz, Malatya'nın yer altı sularının fazla olması dolayısıyla inşaatları da ona göre planladıklarını ifade etti.

        Deprem bölgesinde inşaatların sağlam şekilde yapıldığını dile getiren Vali Yavuz, şunları kaydetti:

        "Malatya yer altı suyu oldukça yüksek bir şehir. Bu bölgede çok iyi bir zemin iyileştirmesi yapıldı. 327 kilometre fore kazık yapıldı. Geleceğe umutla bakan herkesin güvenle ticaretini yapabileceği bir çarşı inşa ediyoruz. Bugünün Malatyasını inşa etmiyoruz, yarının Malatyasını inşa ediyoruz. Özellikle çalışan sayısını her zaman takip ediyorum. Çalışan sayısı hızla artırıldı. Şu an da yoğun bir çalışma söz konusu. Önümüzdeki bir hafta içerisinde değişimi net bir şekilde göreceğiz. Hızlı çalışmak zorundayız, 2025 yılı sonu itibarıyla bitirmeyi planlıyoruz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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