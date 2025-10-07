Malatya Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor

Malatya Kültür Yolu Festivali, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden el sanatları atölyelerine varan her yaştan sanatseveri buluşturan etkinliklerle devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl ilk kez kentte düzenlenen festivalde, Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Operadaki Türk Karakterleri" konseriyle farklı yüzyıllarda bestelenmiş, Türk karakterlerin yer aldığı seçkin opera eserlerini Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda sahneye taşıdı.

Yiğit Günsoy'un rejisiyle, kronolojik sıraya bağlı kalmaksızın kurgulanan eserler, söz ve müziğe sadık kalınarak bütünsel bir yapı içinde sunuldu.

Tarihte iz bırakan Türk komutanlar, padişahlar ve güçlü karakterlerin dünya sahnesinde yankı bulan hikayelerini bir araya getiren "Operadaki Türk Karakterleri", yoğun ilgi gördü.

Rap müziğin sevilen ismi Resul Aydemir, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda hayranlarıyla buluşarak unutulmaz bir konser performansına imza attı.

- Filistin'de yaşanan acı anlatıldı

Nurdan Albamya İnce'nin yazıp oynadığı "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" adlı tek kişilik oyun, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Fahri Kayahan Salonu'nda sahnelendi. Penceresi Mescid-i Aksa'ya açılan Filistinli Meryem'in direniş hikayesini anlatan oyunla izleyiciler işgal altındaki bir evde geçen derin ve sarsıcı bir iç yolculuğa tanıklık etti. - Tarih yolculuğu Prof. Dr. Tufan Gündüz, moderatör Işıl Açıkkar eşliğinde Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde dinleyicileri geçmişten günümüze uzanan bir tarih yolculuğuna çıkardı. Aynı merkezde düzenlenen deri işlemeciliği, ahşap yakma ve dokuma atölyeleriyle katılımcılar kültürel mirasın ışığında geleneksel el sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu. "Festivalim mobil tırı" ve "Sinema yollarda" etkinlikleri de Darende ilçesinde vatandaşlara açık hava sineması keyfini yaşattı. - Çocuklara etkinlikler Malatya 100. Yıl Kent Parkı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.